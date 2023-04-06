Son dakika... MHP'den 'aday listesi kararı: Çalışmaları tamamladık, yarın YSK'ye teslim edeceğiz

Son dakika haberi... MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde partilerinin aday listesi çalışmalarını tamamladıklarını ve saat 22.00'de kamuoyuna duyuracaklarını açıkladı. Yalçın'ın yazılı açıklamasında listelerin yarın YSK'ye verileceği de ifade edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 20:47
Son dakika... MHP'den 'aday listesi kararı: Çalışmaları tamamladık, yarın YSK'ye teslim edeceğiz
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14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci Dönem Milletvekilliği seçimleri öncesi MHP'den liste açıklaması geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak aziz milletimize takdim edeceğimiz aday listemizin çalışmaları tamamlanmıştır.

Milletvekili aday listemiz bu gece 22.00 ‘da EtikHaber sitesinde kamuoyuna duyurulacak ve 7 Nisan 2023 Cuma günü Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecektir."


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