Son Dakika... MHP'den 'bayramlaşma' kararı: DEM Parti var, CHP yok

Yayınlanma: 20.03.2025 - 15:10

Güncelleme: 20.03.2025 - 15:54

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Ramazan Bayramı'na ilişkin programı belli oldu.

Siyasi partiler arasında bayramın 2’inci günü yapılacak ziyaretlerde DSP, AKP, DEM Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Parti ve BBP bulunuyor.

MHP’nin bayram ziyaret programında, CHP, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi yer almıyor.

Ramazan Bayramı'nda siyasi partiler arasındaki bayramlaşma programları bayramın ikinci gününde yapılacak.

MHP’nin ziyaret yapacağı siyasi partiler arasında DSP, AKP, DEM Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Parti ve BBP bulunuyor. MHP’nin ziyaret programında, CHP, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi yer almıyor. Ziyaretleri MHP Genel Sekreteri İsmet Büyük Ataman, MHP Genel Başkan Danışmanı Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal yapacak.

MHP’nin kabul heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu, MYK Üyeleri Turan Şahin ve Özmen Alp Giray Erdemir yer alacak.