Son Dakika... Muhittin Böcek'in şoförleri tutuklandı! 'Rüşvet' suçlaması: 'Sadece şoför değiller' iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in şoförleri Aydın Günaydın ve Özer Uygun hakkında “rüşvet” suçlamasıyla tutuklama talep etmiş ve iki isim nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Her iki ismin de tutuklandığı öğrenildi.

Soruşturma dosyasına göre Günaydın ve Uygun, 15 Ocak 2024’te Böcek ile birlikte Manisa’ya gitti. Böcek’in burada, geçtiğimiz Haziran ayında hayatını kaybeden, o dönem CHP’nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek ile yaklaşık 3 saat görüştüğü belirtildi.

Görüşme öncesinde Böcek’in Manisa girişindeki bir benzin istasyonunda durduğu, şoförlerin dışarıda beklediği, Böcek’in ise yaklaşık 15 dakika benzinlikte bulunduğu aktarıldı.

Şoförler, görevleri gereği belediye başkanının yanında olduklarını savundu.

Ancak savcılık, iki ismin Böcek’in en yakınındaki kişiler olduğunu, telefonlarından çıkan fotoğraf ve mesaj içeriklerinin talimatla hareket ettiklerini gösterdiğini öne sürdü.

İki ismin, iletişimlerini gizlemek amacıyla telefonlarını sık sık kapattıklarının tespit edildiği öne sürüldü.

Şoför Aydın Günaydın ifadesinde "Olay anında herhangi bir rüşvet eylemini görmedim, 58 yaşındayım, ekmeğimi kazanmak için çalışıyorum" dedi.

Şoför Özer Uygun ise ifadesinde şunları söyledi:

"Makam aracı nereye giderse oraya gider, dururuz. Gördüğüm bir şey yoktur."

Savcılık, iki ismin “salt şoförlük görevini icra etmediklerini” ve Böcek hakkında yürütülen soruşturmaya konu olduğu belirtilen fiillere iştirak ettiklerini öne sürerek tutuklanmalarını talep etti.