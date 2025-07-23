Son dakika... Murat Çalık'a eziyet bitmiyor: Yeniden kemik iliği alınacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu kritik.

Daha önce iki kez kanseri yenen Çalık cezaevinde kaldığı süreçte 21 kilo verdi.

Geçtiğimiz günlerde lenfoma şüphesiyle ameliyat olduktan sonra anjiyo operasyonu geçirerek elleri kelepçeli cezaevine gönderilen Çalık hakkında Adli Tıp Kurumu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin verdiği sağlık kurulu raporunun yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Bunun üzerine Çalık, İzmir Şehir Hastanesi’nin hematoloji servisine yatırıldı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu yaptığı açıklamada, Çalık’a 1999 yılında akut miyeloid lösemi (AML) teşhisi konduğu, ancak hastalığın 26 yıldır tekrar etmediği ve belirtilerinin kaybolduğu ifade edildi. Rapor, tartışma yarattı.

ÇALIK İÇİN YENİ KARAR

Son olarak, durumu ciddiyetini koruyan Murat Çalık'tan yeniden kemik iliği örneği alınmasına karar verildi.

Operasyon İzmir Şehir Hastanesi'nde yapılacak.

Gelişmeyi, Cumhuriyet Halk Partili Çağla Biçer duyurdu:

"Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık hakkında daha önce Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan kemik iliği biyopsisi sonucunda blast oranı %4–5 aralığında raporlanmıştı. Ancak Adli Tıp Kurumu raporunda bu oran %3–4 şeklinde yer aldı.

Adli Tıp Kurumu’nun daha kapsamlı bir değerlendirme yapmak üzere talepte bulunması üzerine, bildiğiniz üzere Başkan Çalık’ın İzmir Şehir Hastanesi’ne sevki gerçekleştirilmişti. Bu kapsamda, 25 Temmuz 2025 Cuma günü İzmir Şehir Hastanesi’nde yeniden kemik iliği örneklemesi yapılacaktır."