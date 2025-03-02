Nagehan Alçı iddiası: Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş'ı telefonla aradı

Yayınlanma: 02.03.2025 - 17:10

Güncelleme: 02.03.2025 - 17:56

İktidara yakınlığıyla bilinen Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, cezaevindeki eski HDP lideri Selahattin Demirtaş'ı telefonla aradığını söyledi.

Nagehan Alçı, "Bana gelen bilgi, Sayın Bahçeli'nin telefonla Selahattin Demirtaş'a ulaştığı ve onun verdiği destekten memnun olduğu yönünde bir konuşma geçtiği" dedi.

DEM PARTİ KAYNAKLARI TEYİT EDEMEDİ

Alçı'nın söz konusu iddiasını ise DEM Parti kaynakları teyit edemedi.

Kaynaklar, "Bahçeli’nin Demirtaş‘ı aradığına ilişkin arayıp soran çok. Bizde böyle bir bilgi yok. Teyit edemiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ERDOĞAN, BAHÇELİ VE ÖCALAN… ALLAH HEPSİNE UZUN VE SAĞLIKLI ÖMÜR VERSİN'

Selahattin Demirtaş, Gazete Duvar'a yazdığı yazısında "Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Öcalan’ın merkezinde oldukları yeni arayış, Ramazan ayına girerken ilk meyvesini verdi. Her biri, temsil ettikleri kesimlerin en güçlü isimleri olan bu liderlere çok güvenen de var, güvenmeyip kaygı duyanlar da" demişti.

Demirtaş yazısında şu ifadelere yer vermişti:

"Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan… Allah hepsine uzun ve sağlıklı ömür versin ama hayatlarının son dönemecinde Orta Doğu barışı, tarihi Kürt - Türk barışı için inisiyatif almış bu üç liderin başarılı olabilmeleri için ben elimden gelenin fazlasını yapacağım."

BAHÇELİ, BAKIRHAN'I DA ARAMIŞTI

MHP lideri Bahçeli, Öcalan'ın çağrısının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı da aramıştı.

Bakırhan, katıldığı bir televizyon programında Öcalan’ın çağrısı 1 dakika sonra Devlet Bahçeli’nin kendisini aradığını belirtmişti.

Bakırhan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Öcalan 1 Ekim çıkışını önemsiyor, çok değerli buluyor. Oraya da özel bir zaman ayırdı. Sayın Bahçeli’nin tam da bu çağrıdan sonra rolünü oynayabileceğini söyledi. Canlı yayından sonra Bahçeli beni aradı. Tebrik etti. ‘Rahat olun bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz’ dedi. Demokrasi için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Ben durduğum yerdeyim. Demokrasi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım' dedi."