Son Dakika... Özgür Çelik'ten sevk görüntülerine çok sert tepki: 'Savaş suçluları gibi...'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 36 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında belediye başkanlarının ve yardımcılarının da olduğu 36 kişi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, adliyenin önünde açıklamalarda bulundu.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"4 gündür gözaltına alınan insanlar psikolojik bir işkenceye maruz bırakıldılar. 47 kişinin içerisinde 300-500 binlik ilçelerin seçilmiş belediye başkanları var. Yani millet iradesiyle seçilmiş belediye başkanları var. İfadeye çağrılsalardı gelebilecek belediye başkanları, bürokratlar, siyasiler tam 96 saat boyunca Vatan Emniyet'in bodrum katında insanlık dışı koşullarda bekletildi.

Tam anlamıyla Nazi toplama kampı uygulamalarıyla adliyeye getirildiler. Etrafında kolluk, çelik kuvvet görevlileri halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanları tek sıraya dizilmiş vaziyette sanki 1. Dünya Savaşı dönemindeyiz, sanki savaş suçluları, esirler bir yerden bir yere götürülüyor gibi görüntülerle adliyeye getirildiler. Bu görüntüleri Anadolu Ajansı servis etti."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 31 Mayıs tarihinde 5. dalga operasyonu düzenlenmişti.

Operasyonda; aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, CHP PM üyesi Baki Aydöner ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da yer aldığı 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.