Son Dakika... Özgür Özel'den TBMM'deki çocuk tacizine ilk tepki: 'Büyük bir utanç içindeyiz'

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Yavuz Ağıralioğlu ve Özgür Özel, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ağıralioğlu, "Memleketin büyük potansiyeli var. Memleketin iyi yönetilmediğini düşünüyoruz. İstişarelerimiz sürecek" dedi.

"BÜYÜK BİR UTANÇ İÇİNDEYİZ"

TBMM'deki çocuk istismarı hakkındaki soruya Özel, şöyle yanıt verdi:

"Büyük bir öfke ve mensubu olduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi adına büyük bir utanç içindeyiz. Bu meselenin Meclis yönetimi tarafından en hızlı, en sert tedbirlerle ve tüm kamuoyunu tatmin edecek ve tekrarına imkan bırakmayacak şekilde en sert şekilde kovuşturulması, soruşturulması ve cezalandırılması için Meclis üzerine düşeni yapmalıdır.

Bu konuda Meclis'teki kadın çalışan arkadaşlarımızın bir tepkisi ve kadın milletvekillerinin bir tepkisi var. Bu tepki çok anlaşılır. Anlaşılmaz olan, Meclis'in kapısının önünde polisin bu tepkiye engel olmaya çalışması. Sayın Meclis Başkanımızla daha önce de konuşmuştuk. Meclis çoğu zaman son umut noktasıdır ve oraya sesini duyurmaya gelenlere polis engeli kabul edilemez. Elbette Meclis'in güvenliği sağlanır. Hatta biz Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de olumlu yaklaşımıyla Meclis'in önündeki parkın demokrasi parkına çevrilmesi, bir serbest kürsü konulması, tepki, protesto, Meclis'e seslenişin yapılması için Sayın Başkan'a da söylemiştik, olabilir demişti.

Halen daha Sayın Başkan, "ya Meclis'e gelinebilir, burada basın açıklaması yapılabilir" demesine rağmen bugün iğneyi kendisine batırması gerektiği gün meclisin bir anda karşısındaki kadın milletvekillerine, kadın çalışanlara, kadın örgütlere karşı polis direnci gösteriliyor. Bu anlaşılabilir değil. Bu iş hiçbir yerde böyle kötü yaşanmışlıklar olmamalı olduğunda en sert şekilde üzerine gidilmeli ama mecliste bunun bir kişinin aklının ucundan geçmesi, böyle bir şeye yeltenecek bir kişinin bu milletin en kıymetli milli iradenin tecelligahının süzgeçlerinden sıyrılıp bu pisliğin içeri girebilmiş olması kabul edilebilir değildir. Ayrıca bir 10 kişiden bahsediliyor ama şu ana kadar bir kişinin görevinden uzaklaştırıldığı söyleniyor. Bu konudaki kamuoyu merakı ve her birimizin tedirginliğini tatmin edecek şeffaf cevapları en kısa sürede bekliyoruz."

SÜREÇ HAKKINDA AÇIKLAMA

Süreç ile ilgili soruya yanıt veren Özel, "Biz Türkiye'de Kürt sorununun çözülmesi, terörün bitmesi, terörsüz ve demokratik bir Türkiye'ye kavuşmanın umudu içindeyiz. Ve bu sorunların yegane çözümünün TBMM çatısı altı olduğunu ifade etmiştik" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti:

"Bu konuda kararlı ve tutarlı tavrımız sürüyor. Terörün bitmesi için demokratik adımların atılmasının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konudaki hazırlıklarımızı elbette daha da genişleterek, somutlaştırarak Meclis Komisyonu'na, ve Meclis'te bulunan bulunmayan bütün siyasi partilerin bilgisine sunma niyetindeyiz. Yazılacak olan raporun Türkiye'de herkes için daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük ve terörü tamamen ülkenin gündeminde çıkaracak, silahların bırakıldığı ve bundan sonra Türkiye'nin gündeminin bir daha silahlı terörün girmeyeceği tedbirlerin alınması için elimizden geleni yapıyoruz."

ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI

Asgari ücret ile ilgili açıklamalarda da bulunan Özel, "Açlık sınırının altın bir asgari ücret ve emekli maaşı alıyor Türkiye'de insanlar. En düşük emekli maaşı 16 bin 800 lira. Asgari ücret 22 bin 100 lira. Açlık sınırı 30 bin liraya geldi. Açlık sınırının altındaki bu rakamların, açlık sınırı altında bir maaş zaten teklif edilemez, geçtiğimiz enflasyonu ve refah payının uygulanması lazım. Burada ortaya çıkan rakam 39 bin lira olarak belirlendi" diye konuştu.