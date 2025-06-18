Son dakika... Özgür Özel'e yumruklu saldırıda iddianame hazırlandı: Selçuk Tengioğlu için istenen ceza belli oldu!

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenin çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında, "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI: İDDİANAME HAZIR

CHP lideri Özgür Özel'e, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin ardından saldıran Selçuk Tengioğlu için hapis cezası istendi.

Selçuk Tengioğlu'nun Özel'e saldırmasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık tarafından iddianame hazırlandı. İddianameye göre, Tengioğlu'nun 4,5 yıla kadar hapsi istendi.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için Taksim meydanındaki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törene katılmıştı.

Özel, tören sonrası AKM çıkışında Selçuk Tengioğlu’nun yumruklu saldırısına uğramış, güvenlik görevlileri hızla müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirmişti. Olayın ardından Tengioğlu gözaltına alınmıştı.

ÇOCUKLARINI ÖLDÜRMÜŞTÜ

66 yaşında olduğu öğrenilen saldırganın 2004'te iki çocuğunu öldürdüğü ve 17 yıl hapis yattığı ifade edilmişti.

Tengioğlu'nun 17 yaşındaki kızı Mutlu ve 19 yaşındaki oğlu Barış'ı ateşli silahla vurarak öldürdüğü belirtilmişti. O dönemdeki haber küpürlerinde, olaydan 11 gün önce Tengioğlu'nun eşinin evi terk ettiği, saldırganın bunun ardından cinnet geçirdiği öne sürülüyor.

Tengioğlu, 2020'de şartlı tahliye edildikten sonra bulaşıkçı olarak çalıştı.

SALDIRGANIN İFADESİ: 'YEMEK KARTI İSTEDİM, VERİLMEDİ'

İfadesinde Tengioğlu CHP'ye giderek yemek kartı istediğini ve verilmediğini; Özel'in gençleri sokağa çağırmasını sinirlendiğini söylemişti.

Saldırgan ayrıca, Özel'in törene katılacağını duyduğunu ve görünce sinirlenerek kendisine hakim olmadığını savunmuştu:

"Ben daha önceden yemek kartı için CHP'ye başvurdum. Ancak partili olmadığım için yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP'nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, oraya gittiğimde saldırı niyetim yoktu. Gördüğüm anda sinirlerime hakim olamadım."