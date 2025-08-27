Son Dakika... Özgür Özel işaret etmişti: Beyoğlu Belediyesi'ne 'eskiye dönük' soruşturma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in makam odasında yapılan aralamalarda el konulan belgelere göre, belediyenin eski ihalelerine ilişkin olarak yeni bir soruşturma açıldığını duyurdu.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2024/228233 sayılı soruşturma kapsamında tutuklanan İnan Güney’in makam odasında yapılan aramada emniyet mensuplarına teslim edilen ve Beyoğlu Belediyesince yapılan eski tarihli birtakım ihalelere ilişkin bilgiler ihtiva eden bilgi notu mahiyetindeki belgelere el konulmuş olup, evrakların muhteviyatlarının incelenmesi neticesinde anılan dosya kapsamı ile irtibatlı olmadığı anlaşıldığından, Cumhuriyet Başsavcılığımızca ayrı bir soruşturma numarası üzerinden işlemlere başlanmıştır."

CHP lideri Özgür Özel "Sayın Akın Gürlek, bir belediye Sayıştay tarafından denetlenir. Bir suç bulursa, savcılığa bildirir, savcılık işlem yapar. Suç icat etmeye çalışan Akın Gürlek'e diyorum ki, İnan Güney hediye paketi gibi, kendinden önceki belediye yönetiminin yaptıklarını verdi" ifadelerini kullanmıştı.