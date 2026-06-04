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Son dakika... Özgür Özel ve CHP'li 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi

Son dakika... Özgür Özel ve CHP'li 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi

4.06.2026 16:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... Özgür Özel ve CHP'li 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba ve Suat Özçağdaş hakkındaki dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
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CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası yetkisizlik kararı verilerek Ankara’ya gönderildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle: 

“Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma  Bürosunca yürütülen 2025/239999 soruşturma sayılı dosyada tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım' a ait  cep telefonlarının incelenmesinde yapılan tespitler ile şüphelilerin ikrar içerikli beyanları neticesinde;

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel' in Özkan Yalım' dan farklı tarihlerde siyasi rüşvet olarak değerlendirilen maddi menfaat  talep ettiğine ve talep edilen miktarların Özkan Yalım tarafından teslim edildiğine  ilişkin iddialar hakkında alınan beyanlar, hts/baz eşleşmeleri, mesajlaşma tutanakları neticesinde fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar bakımından Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında rüşvet almak suçundan,

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38’inci Olağan Kurultayı hakkındaki iddialar yönünden ise;

04.11.2023 ve 05.11.2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisinin 38’inci Olağan Kurultayı’nda Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba koordinesinde delegelerin iradesini etkilemeye, kurultaya hile karıştırmaya yönelik eylemlerin tespit edilmesi, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın bahsi geçen eylemlere iştirak ettiklerine ilişkin iddialar hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar bakımından Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa Muhalefet suçundan tefrik edilen dosyanın 04.06.2026 tarihinde yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

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İlgili Konular: #CHP #Özgür Özel #Veli Ağbaba #Suat Özçağdaş #Umut Akdoğan