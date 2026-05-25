Son dakika... Polis zoruyla tahliye ettirmişti: Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih belli oldu

Mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrası göreve dönebilen CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, polis zoruyla tahliye ettirdiği CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gideceği belli oldu.

Kılıçdaroğlu'nun, Kurban Bayramı'nın ikinci günü 28 Mayıs'ta, CHP Genel Merkezi'ne gideceği öğrenildi.

PARTİLİLERLE "BAYRAMLAŞACAKMIŞ"

Önceki gün avukatı aracılığıyla Ankara Valiliği'ne dilekçe veren ve CHP Genel Merkezi'ni polis baskınıyla tahliye ettiren Kılıçdaroğlu'nun, 28 Mayıs'ta partililerle ve yurttaşlarla 'bayramlaşacağı' belirtildi.

Program kapsamında Kılıçdaroğlu’nun yurttaşlara hitap etmesinin de beklendiği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU "POLİS MÜDAHALESİ" İSTEDİ, GENEL MERKEZ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

"Mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün utanç görüntüleri yaşandı.

Polis, Kılıçdaroğlu cephesinin talebiyle otopark kapısını kırıp CHP Genel Merkezi'ne girdi. Genel merkezin girişine kurulan barikat dağıtıldı.

Polisler partililere biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etti.

Arbede sırasında barikat olarak kullanılan oturma grupları ve sandalyeler kullanılamaz hale geldi. Ayrıca Genel Merkezin cam olan ana giriş kapılarında da büyük hasar oluştu.

Genel Merkez'de büyük çapta maddi hasar meydana geldi.