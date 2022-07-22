Erdoğan'ın başdanışmanı Oğan: 'Suriye'de Esad'dan fazla söz hakkımız var, Halep'ten Musul'a yeni bir güvenlik hattı oluştururuz'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Ayhan Oğan, Suriye'nin geleceğinde Türkiye'nin daha fazla söz hakkı olduğunu öne sürdü. Ayrıca Ankara'nın Halep'ten Musul'a yeni bir 'güvenlik hattı' oluşturmasının da gündeme gelebileceğini iddia eden Oğan'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
AKP'nin yıllardır eleştiri konusu olan Irak ve Suriye politikasına ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Ayhan Oğan'dan ilginç açıklamalar geldi.
Erdoğan'ın danışmanı Ayhan, Suriye'de İdlib ve Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerde yaşayan Suriyeli sayısını hatırlatıp Türkiye'nin Suriye'nin geleceğinde Şam yönetiminden daha fazla söz hakkının olduğunu iddia etti.
Oğan ikinci paylaşımında ise çok konuşulacak bir çıkışa imza attı. "Komşularla iyi geçinmek ve beraber kazanmak temel politikamız" diyen Oğan, sözlerinin devamında "Türkiye'nin güvenlik endişeleri dikkate alınmaz ve üstelik de provoke edilirse, Türkiye Halep'ten Musul'a yeni bir güvenlik hattı oluşturur" iddiasında bulundu.
"OSMANLI'YI BATIRAN KAFA ÜLKEYİ BATIRMAYA YEMİNLİ"
Ayhan Oğan'ın bu sözleri sosyal medyada gündem haline geldi. Eleştirilere yol açan paylaşımlara tepki gösterenlerden biri de Ortadoğu'yu yakından takip eden gazeteci Musa Özuğurlu oldu. Özuğurlu, Ayhan Oğan'ın sözlerini alıntıladığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Fatih Tezcan tedrisatından geçmiş galiba. Herhangi bir kahvehaneye gidin aynı lafları orada da duyarsınız. Bu gibiler Türkiye’nin sorunlarının fetihçilikle giderileceğini sanıyor. Osmanlı'yı batıran kafa şimdi ülkeyi batırmaya yeminli. Bu gibiler bu masallarla lale devri yaşıyor."
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