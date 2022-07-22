Erdoğan'ın zaferi nostalji oldu, satışa çıktı: Seçimin kaybedileceğinin habercisi mi?

22 Temmuz 2022 Cuma, 12:50

Zamanında yapılacağı varsayıldığında seçime bir yıldan az süre kaldı. Erken seçim söylentileri ile birlikte Türkiye'de seçim havası oluşmaya başladı. Son anketlerdeki sonuçlarının iktidarın seçimi kaybedeceği sinyali verdiği bu günlerde, AKP'nin seçim zaferinin yer aldığı gazete ikinci el satış sitesinde nostalji olarak satılmaya başladı.

ERDOĞAN'IN ZAFERİ NOSTALJİ OLDU SATIŞA ÇIKTI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu ve 2022 seçimlerinden beri Türkiye'nin iktidar partisi olan AKP'nin zaferi nostalji olarak anılmaya başlandı.

İkinci el ürünlerin satıldığı 'sahibinden.com'da yer alan "Ak Parti seçim günü gazetesi (4 kasım 2022)" başlıklı ilanda iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesine ait gazete satılıyor.

27 Nisan 2022'de satışa sunulan gazetenin fiyatı ise tam 30 bin TL.

30 bin TL'ye satışa sunulan gazetenin manşetinde "Anadolu İhtilali" başlığıyla yer alan haberde şu ifadelere yer veriliyor:

"Ankara'ya tepki AKP'yi ezici çoğunlukla tek başına iktidar yaptı CHP muhalefette kaldı. Öteki partilerin hepsi sandığa gömüldü"

SEÇİMİN KAYBEDİLECEĞİNİN HABERCİSİ Mİ?

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik çöküşün de etkisiyle AKP için tehlike çanları çalmaya başladı. Son dönem anketlerinde AKP oylarında yaşanan düşüşün, gidişin habercisi olarak görülmesinin de etkisiyle AKP ve Erdoğan'ın zaferinin nostalji olarak görülmeye başlandığı düşünülüyor.

İlanın açıklama kısmında "Gazate gayet iyi durumdadır ekleri dahil teslim edilecektir" yazsa da 27 nisanda satışa çıkarılan gazete henüz satılmadı.