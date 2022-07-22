Erdoğan'ın zaferi nostalji oldu, satışa çıktı: Seçimin kaybedileceğinin habercisi mi?
Seçime sayılı günler kala anketlerden çıkan sonuçlar AKP'ye kötü haberler verirken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazandığına dair haberlerin yer aldığı gazete nostalji olarak ikinci el sayfalarında satışa sunulmaya başladı. 27 nisanda satışa sunulan gazete o dönemin asgari ücretine göre hesaplandığında asgari ücretin 7 katı ederinde.
Zamanında yapılacağı varsayıldığında seçime bir yıldan az süre kaldı. Erken seçim söylentileri ile birlikte Türkiye'de seçim havası oluşmaya başladı. Son anketlerdeki sonuçlarının iktidarın seçimi kaybedeceği sinyali verdiği bu günlerde, AKP'nin seçim zaferinin yer aldığı gazete ikinci el satış sitesinde nostalji olarak satılmaya başladı.
ERDOĞAN'IN ZAFERİ NOSTALJİ OLDU SATIŞA ÇIKTI
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu ve 2022 seçimlerinden beri Türkiye'nin iktidar partisi olan AKP'nin zaferi nostalji olarak anılmaya başlandı.
İkinci el ürünlerin satıldığı 'sahibinden.com'da yer alan "Ak Parti seçim günü gazetesi (4 kasım 2022)" başlıklı ilanda iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesine ait gazete satılıyor.
27 Nisan 2022'de satışa sunulan gazetenin fiyatı ise tam 30 bin TL.
30 bin TL'ye satışa sunulan gazetenin manşetinde "Anadolu İhtilali" başlığıyla yer alan haberde şu ifadelere yer veriliyor:
"Ankara'ya tepki AKP'yi ezici çoğunlukla tek başına iktidar yaptı CHP muhalefette kaldı. Öteki partilerin hepsi sandığa gömüldü"
SEÇİMİN KAYBEDİLECEĞİNİN HABERCİSİ Mİ?
Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik çöküşün de etkisiyle AKP için tehlike çanları çalmaya başladı. Son dönem anketlerinde AKP oylarında yaşanan düşüşün, gidişin habercisi olarak görülmesinin de etkisiyle AKP ve Erdoğan'ın zaferinin nostalji olarak görülmeye başlandığı düşünülüyor.
İlanın açıklama kısmında "Gazate gayet iyi durumdadır ekleri dahil teslim edilecektir" yazsa da 27 nisanda satışa çıkarılan gazete henüz satılmadı.
Video Haberler
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza: Alev alev yandı
- Marmaray'da panik: Birbirlerine girdiler
- Şişli'deki şüpheli ölümde yeni gelişme
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
En Çok Okunan Haberler
-
- Balıkesir'de 4.6'lık deprem
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Cumhurbaşkanlığı adayı açıklaması
- Erdoğan'ın KYK videosu Türkiye'nin gündemine oturdu
- Danıştay'dan ‘TSK’de türban’ kararı
- Erdoğan’ın tercümanından Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu
- Reuters'ın anketinde 'seçim' ayrıntısı
- Ankapark referanduma gidiyor
- Yandaş Cem Küçük, Birce Akalay'ı hedef aldı!
- AYM'den 'Millet İttifakı' kararı