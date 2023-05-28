Son Dakika... Saat verildi: Kılıçdaroğlu açıklama yapacak
Son dakika haberi... Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun sonuçlarına ilişkin açıklama yapacak.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacağı öğrenildi.
CHP'den yapılan duyuruda Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapacağı saatin 21.30 olduğu belirtildi.
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