2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Son Dakika... Saat verildi: Kılıçdaroğlu açıklama yapacak

Son dakika haberi... Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun sonuçlarına ilişkin açıklama yapacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:07
Son Dakika... Saat verildi: Kılıçdaroğlu açıklama yapacak
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacağı öğrenildi.

CHP'den yapılan duyuruda Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapacağı saatin 21.30 olduğu belirtildi.

 


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