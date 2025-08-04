Son dakika... Sahte diploma skandalı... CHP'li Suat Özçağdaş: 'BTK Başkanı kendi e-imzasının kopyalandığını bile farketmemiş!'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve Prof. Dr. Armağan Erdoğan, İstanbul Üniversitesi önünde açıklama yaptı.

Özçağdaş'ın açıklamaları şöyle:

"Bu dijital skandal, diploma, ünvan sahtekarlığı, Türkiye'nin dijital egemenliğine saldırıdır. Lise, üniversite diploması dağıtıyorlar, ehliyetlerde başarısız olanları başarılı hale getiriyorlar. 400'den fazla akademisyenin ünvanlarını değiştiriyorlar, başarılı hale getiriyorlar.

"BTK BAŞKANI BİLE FARK ETMEMİŞ!"

Bu kadar skandal ortaya çıkmış, bizim siber güvenliğimizi sağlayacak BTK Başkanı hiç konuşmuyor. BTK Başkanı Abdullah Karagözoğlu, kendi e-imzasının kopyalandığını bile fark etmemiş.

Türkiye'nin bebeklerini Yenidoğan Çeteleri'nin elinde öldürdünüz. Ondan sorumlu İl Sağlık Müdürü'nü Sağlık Bakanı yaptınız. Türkiye'nin kendi ticaretine bakan turizmcisini bakan yaptınız 78 kişinin yanmasını engellemedi; yanında getirdiği adamların yargılanmasını engelledi.

Memleketin ormanları yandı, yıkıldı THK'nun uçakları uçmadan orada duruyor. MEB'de 19 milyon çocuk kerameti kendinden menkul programlarınızla eğitim alıyor, LGS'de ÖSYM'de her yerde sınav soruları çalınıyor. Akademisyenler parayla, torpille unvan alıyor ve utanmadan sıkılmadan para alıyor.

Buradan sesleneyim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan! Siz ve arkadaşlarınızın ürettiği bu tek adam rejiminin yarattığı açıkla Türkiye'yi bir organize suçlar cennetine döndürdünüz. Bu yaşadığımız da odur.

Bugün yaşanan sadece bir diploma krizi değildir. Bugün yaşanan Türkiye'nin dijital egemenliğinin tarumar edilmesidir. Bu bir ulusal egemenlik krizidir. Sorumlularının derhal istifa etmesiyle başlanarak ucu nereye gidecekse gitmesi sağlanmalıdır!"

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