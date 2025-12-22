Son Dakika... Şam'da iki isim buluştu... Hakan Fidan'dan 'SDG' vurgusu: 'Entegre olmalı'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gitti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'la birlikte Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriyeli yetkililerle görüştü.

Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile gerçekleştirdiği Suriye ziyareti kapsamında, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme tarafından Şam Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.

Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme ile görüştü.

Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"SDG SURİYE ORDUSUNA ENTEGRE OLMALI"

Türkiye olarak bizim Suriye'nin istikrarına verdiğimiz önemi biliyorsunuz. Bunun için elimizden gelen bütün yardım ve işbirliğini göstermeye her zaman hazırız. SDG'nin belli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içerisinde gerçekleştiriyor olması entegrasyonu uzatıyor. SDG'nin entegrasyona niyeti yok. SDG Suriye ordusuna entegre olmalı.

Suriye ve İsrail arasındaki müzakerelerin sonuçlanmasını istiyoruz. Bu, bölgesel istikrar için önemli. İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikasına son vermesi gerekiyor.

Şam artık uluslararası koalisyonun bir parçası. Görüşmelerde Türkiye'nin Şam ve koalisyonla birlikte neler yapabileceği ve ne tür desteklerin sağlanabileceği üzerinde duruldu.

NE OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın terör örgütü PKK bağlantılı SDG'ye yönelik sert sözleri AKP'li ve DEM Partili isimler tarafından eleştirilmişti.

TRT World'e konuşan Hakan Fidan, Suriye hükümetiyle SDG arasında 10 Mart'ta varılan anlaşmanın "uygulanmasının geciktiğini" ve SDG'nin "gecikmeden" mutabakata uyması gerektiğini belirtmişti.

Fidan "Biz sadece işlerin diyalog, müzakereler ve barışçıl yollarla ilerlemesini umuyoruz. Ancak SDG, ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır. 10 Mart anlaşmasına yönelik taahhütlerinin yerine getirileceği bir noktaya gelmeleri gerekiyor. Herkes, bu anlaşmanın hiçbir gecikme olmadan ve hiçbir şekilde çarpıtılmadan uygulanmasını bekliyor çünkü bu anlaşmadan bir sapma görmek istemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.