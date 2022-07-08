Son dakika... 'Sarallar' operasyonunda gözaltına alınan Erdal Acar'a tutuklama
Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonunda gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında bulunan iş insanı Erdal Acar tutuklandı.
Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonunda gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında bulunan iş insanı Erdal Acar tutuklandı.
Erdal Acar'ın "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma " ve "yağma" suçlarından tutuklanması talep edilmişti.
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