Son dakika... 'Sarallar' operasyonunda gözaltına alınan Erdal Acar'a tutuklama

Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonunda gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında bulunan iş insanı Erdal Acar tutuklandı.

DHA
08 Temmuz 2022 Cuma, 09:37
Son dakika... 'Sarallar' operasyonunda gözaltına alınan Erdal Acar'a tutuklama
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Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonunda gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında bulunan iş insanı Erdal Acar tutuklandı.

Erdal Acar'ın "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma " ve "yağma" suçlarından tutuklanması talep edilmişti.

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Erdal Acar Sarallar tutuklandı
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