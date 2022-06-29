Son dakika... Sarallara 13 ilde dev operasyon: 117 gözaltı

29 Haziran 2022 Çarşamba, 10:16

'Sarallar' olarak bilinen çete yapılanmasına yönelik bin 500 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin’de eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda aralarında Erdal Acar’ın da bulunduğu 117 şüpheli gözaltına alındı. Firari olan İlyas Saral’ın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 46 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet şarjör, 6 adet av tüfeği, 1 adet kalem şeklinde suikast silahı, 1 adet susturucu, bin adet fişek, 1 adet çelik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin Euro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.