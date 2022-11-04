Son Dakika... Savcı, Canan Kaftancıoğlu'nun hapsini talep etti
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a hakaret ettiği iddasıyla ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan açılan davada mütalaa verildi. Kaftancıoğlu’nun 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında ‘kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılanmasına başlandı.
Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Canan Kaftancıoğlu katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Mütalaada, Kaftancıoğlu'nun açıklama sırasında müştekiyi hedef alarak söylemlerde bulunduğu belirtildi. Bu söylemlerin düşünce açıklaması çerçevesinde dile getirilmesinde zorunluluk bulunmayan, incitici ve tahkir edici söylemler olduğunun kaydedildiği mütalaada, Kaftancıoğlu'nun “kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Müşteki avukatı mütalaaya karşı söz alarak, ”Mütalaaya katılıyoruz. Sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.
Sanık avukatı, “Mahkemenizin ara kararıyla ilgili kurumlara müzekkereler yazılmıştı. Bu müzekkerelere gelen yazı cevaplarını inceleyemedik. Biz bu nedenle hem söz konusu müzekkerelere verilen yazı cevaplarını incelemek hem de mütalaaya karşı esasa ilişkin savunma yapmak üzere tarafımıza süre verilmesini talep ediyoruz” dedi.
Sanık avukatına süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.
İDDİANAMEDEN
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, sanık Canan Kaftancıoğlu’nun 14 Nisan 2020’de yaptığı açıklamada Fahrettin Altun’a hakaret ettiği iddia ediliyor. Kaftancıoğlu’nun söz konusu söylemlerinin incitici ve tahrik edici nitelikte söylemlerde bulunduğu belirtilen iddianamede, eylemin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı öne sürülüyor.
İddianamede sanık Kaftancıoğlu’nun "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.
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