Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Selahattin Demirtaş için tahliye başvurusu!

Son Dakika... Selahattin Demirtaş için tahliye başvurusu!

4.11.2025 10:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son Dakika... Selahattin Demirtaş için tahliye başvurusu!

Son dakika gelişmesi... Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, AİHM'in Türkiye'nin itirazını reddetmesinin ardından tahliye başvurusunda bulundu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2016 yılından beri tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğun siyasi olduğu gerekçesiyle 2 defa hak ihlali kararı verdi. Demirtaş, karara rağmen tahliye edilmedi.

Türkiye, geçen ay AİHM'in kararının ardından Demirtaş'ın tahliyesine bir gün kala karara itiraz etmişti. AİHM, dün Türkiye'nin yaptığı itirazı kabul etmedi.

AVUKATLARINDAN TAHLİYE BAŞVURUSU

Demirtaş'ın avukatları, AİHM'in Türkiye'nin yaptığı itirazı kabul etmemesinin ardından tahliye başvurusunda bulundu.

İlgili Konular: #Son dakika #Selahattin Demirtaş #Tahliye