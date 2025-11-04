Son Dakika... Selahattin Demirtaş için tahliye başvurusu!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2016 yılından beri tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğun siyasi olduğu gerekçesiyle 2 defa hak ihlali kararı verdi. Demirtaş, karara rağmen tahliye edilmedi.

Türkiye, geçen ay AİHM'in kararının ardından Demirtaş'ın tahliyesine bir gün kala karara itiraz etmişti. AİHM, dün Türkiye'nin yaptığı itirazı kabul etmedi.

AVUKATLARINDAN TAHLİYE BAŞVURUSU

Demirtaş'ın avukatları, AİHM'in Türkiye'nin yaptığı itirazı kabul etmemesinin ardından tahliye başvurusunda bulundu.