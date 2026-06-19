Son dakika... Silifke Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda gözaltı!

Mersin'de jandarma ekipleri, sabah saatlerinde Silifke Belediyesi'ne operasyon düzenledi.

Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un ve bazı yöneticilerin de aralarında bulunduğu belediye çalışanları operasyon kapsamında gözaltına alındı.

BELEDİYE BİNASINDA ARAMA

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belediye binasında arama yaptı. Jandarma ekipleri sabah saatlerinde belediye binasına geldi.

Binanın giriş ve çıkışları kontrol altına alınırken, mesai için gelen belediye personelinin içeri alınmadığı öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA TURGUT GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında yalnızca belediye binasında değil, farklı adreslerde de arama yapıldığı belirtildi.

Operasyonda Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Belediyede görev yapan bazı başkan yardımcıları ile özel kalem müdürünün de gözaltına alındığı iddia edildi.

Öte yandan sabah saatlerinde İstanbul Adalar Belediyesi'ne de operasyon düzenlenmişti. Başkan Ali Ercan Akpolat da gözaltına alınmıştı.

MUSTAFA TURGUT KİMDİR?

1966 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Turgut; ilk, orta ve lise eğitimini Silifke’de tamamladı. Turgut, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitirdi.

Uzman doktor olan Mustafa Turgut, 2024'teki yerel seçimlerde CHP'den Silifke Belediye Başkanı seçildi.