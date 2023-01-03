Son Dakika: Sinan Ateş suikastında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

03 Ocak 2023 Salı, 16:19

Ankara'da, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı. Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, olay anında motosikleti kullanan Vedat B. ile Hakan S. ve Zekeriya A., gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.