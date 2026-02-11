Son dakika... Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a 'Kent Uzlaşısı'ndan tahliye!

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir ve Mehmet Ali Çalışkan hakkında, “Kent Uzlaşısı” davası kapsamında tahliye kararı verildi.

Şahan için adli kontrol ve yurtdışı yasağı ile tahliye kararı çıktı.

CEZAEVİNDE KALMAYA DEVAM EDECEK

Resul Emrah Şahan, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşması kapsamında da tutuklu.

Şahan, İBB soruşturması kapsamında da tutuklu yargılandığı için cezaevinde kalmaya devam edecek.

Kent uzlaşısı soruşturmasında 11 ay geçmesine rağmen iddianame hâlâ hazırlanmamıştı.

KENT UZLAŞISI NEDİR?

“Terör” soruşturmalarına konu olan Kent uzlaşısı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP ile DEM Parti arasında yapılan stratejik birliği ifade ediyor. DEM Parti, Kent uzlaşısını “Kentin tüm dinamiklerinin üzerinde uzlaştığı adaylarla seçimlere katılmak” olarak tanımlamıştı.

Bu çerçevede, Batı illerindeki bazı bölgelerde aday çıkarmayıp CHP ile işbirliği yapmıştı.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP, AKP’yi geride bırakarak en çok oy alan parti olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise yerel seçimlerin ardından Kent uzlaşısını PKK’nin metropol illerde etkinliğini artırma hedefi taşıyan bir faaliyet olarak tanımlamıştı.

Bu kapsamda “terör” soruşturmaları başlatılmış, ilk olarak Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklanmış ve yerine kayyım atanmıştı.