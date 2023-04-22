Son Dakika... Süleyman Soylu açıkladı: Depremde can kaybı 50 bin 783 oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 783 olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2023 - 11:17
Son Dakika... Süleyman Soylu açıkladı: Depremde can kaybı 50 bin 783 oldu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN TÜRK'te 'Hafta Sonu' programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Bakan Soylu, 'Depremin başından itibaren adalet bakanlığımız, savcılıklarımız, nüfus genel müdürlüklerimiz, köylerde hayatını kaybedip de ilçenin savcısından ölüm raporu almadan defnedilenler var. Burada göçmen olup vefat eden 7302 kişi var. Toplamda vefat sayısı 50 bin 783" dedi.

 


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