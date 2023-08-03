Son dakika... Son dakika... Muhalefet Akbelen için çağrı yapmıştı: Meclis olağanüstü toplanıyor

Yayınlanma: 03.08.2023 - 18:13

Güncelleme: 03.08.2023 - 18:37

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ile DEVA, DP, Saadet ve Gelecek Partisi milletvekillerinin Akbelen’deki ağaç kesimini gündeme almak üzere Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırması üzerine Meclis Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Açıklamada, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine; TBMM Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı” ifadeleri kullanıldı.

AKBELEN'DEKİ AĞAÇ KESİMİNE KARŞI ÇAĞRI

CHP, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzalarıyla Meclis’e sunulan olağanüstü toplantı başvurusunda “Rant hırsıyla yapılan doğa katliamlarının süreklilik halini alması, yeşile ve çevreye düşman bir yönetim anlayışının egemen kılınması, Anayasa’nın 56. Maddesinde yer alan “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” ve 169’uncu maddesinde yer alan “Ormanlara zarar verecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez” hükümlerinin hilafına davranılmış olması nedeniyle sadece günümüzü değil gelecek kuşakları da etkileyecek bu katliamların Meclisimizde ele alınması, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla olağanüstü toplantı çağrısı yapılmaktadır” ifadeleri kullanılmıştı.

DAHA ÖNCE ÖTV ZAMMI İÇİN TOPLANMIŞTI

Çalışmalarına yaz arası veren Meclis, CHP’nin çağrısı üzerin 25 Temmuz Salı günü de ekonomide yaşanan gelişmeler ve son zamları görüşmek üzere olağanüstü toplanmıştı.