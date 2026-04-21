Son Dakika... TBMM'de 'okul saldırıları' hamlesi: Komisyon kuruluyor

21.04.2026 19:57:00
TBMM Genel Kurulu'nda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin araştırma komisyonu kuruldu.

TBMM Genel Kurulu'nda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle araştırılmasına yönelik Meclis Araştırması önergesi oybirliğiyle kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda Şanlıurfa ve Kahramanmaraş saldırılarından sonra araştırma komisyonu kurulması için görüşme yapıldı.

Konuşmalardan sonra Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

Komisyon 22 üyeden oluşacak, görev süresi 3 ay olacak.

Komisyon üyeleri gerektiğinde Ankara dışına seyahat yapabilecek.

