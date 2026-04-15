Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... TBMM'den 'okul saldırısına' ilişkin hamle

15.04.2026 19:04:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
TBMM Genel Kurulu'nda grubu bulunan siyasi partiler, Kahramanmaraş’taki okul saldırısının tüm boyutlarıyla ele alınması ve okullardaki güvenlik sorunlarının araştırılması amacıyla önümüzdeki hafta Araştırma Komisyonu kurulması konusunda uzlaştı.

Kahramanmaraş'ta bir okulda silahlı saldırı düzenlenmiş ve öğretmen ve öğrencilerden 9 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı düzenleyen İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ve annesi Peyman Pınar Mersinli gözaltına alınmış ve baba Mersinli'nin 1. sınıf emniyet müdürü ve polis başmüfettişi olduğu öğrenilmişti.

Öte yandan, dün (14 Nisan) Şanlıurfa Siverek'te bir okula silahlı saldırı yapılmış ve 16 kişi yaralanmıştı.

İlgili Konular: #okul #TBMM #silahlı saldırı

Kahramanmaraş'ta okula saldırı... Görüntüleri paylaşan 63 hesap hakkında soruşturma! Kahramanmaraş'ta bir okulda düzenlenen silahlı saldırıya ait görüntüleri sosyal mecralarda paylaşan 63 hesap hakkında soruşturma başlatıldı.
Komünist partilerden saldırılar üzerine Yusuf Tekin'e istifa çağrısı: 'Türkiye’yi küçük Amerika yapmayı başardınız!' Okullarda meydana gelen saldırılar üzerine komünist partilerden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e 'derhal istifa' çağrısı geldi. Partiler, Bakan Tekin'in eğitimi tarikat ve cemaatlere terk edip okullarda çeteleşme göz yumduğunu vurguladı.
Kahramanmaraş'taki okula saldırının ardından... Erdoğan: 'Acının siyaseti olmaz' AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki 9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından "Milletçe hepimizin yüreğine kor bir ateş düşüren böyle bir saldırının siyasi polemiklere ve reyting kaygısına malzeme yapılmaması, vicdani olduğu kadar ahlaki bir görevdir. Acının siyaseti olmaz" dedi.