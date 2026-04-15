Son Dakika... TBMM'den 'okul saldırısına' ilişkin hamle

TBMM Genel Kurulu'nda grubu bulunan siyasi partiler, Kahramanmaraş’taki okul saldırısının tüm boyutlarıyla ele alınması ve okullardaki güvenlik sorunlarının araştırılması amacıyla önümüzdeki hafta Araştırma Komisyonu kurulması konusunda uzlaştı.

Kahramanmaraş'ta bir okulda silahlı saldırı düzenlenmiş ve öğretmen ve öğrencilerden 9 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı düzenleyen İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ve annesi Peyman Pınar Mersinli gözaltına alınmış ve baba Mersinli'nin 1. sınıf emniyet müdürü ve polis başmüfettişi olduğu öğrenilmişti.

Öte yandan, dün (14 Nisan) Şanlıurfa Siverek'te bir okula silahlı saldırı yapılmış ve 16 kişi yaralanmıştı.