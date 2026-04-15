Komünist partilerden saldırılar üzerine Yusuf Tekin'e istifa çağrısı: 'Türkiye’yi küçük Amerika yapmayı başardınız!'

Dün Şanlıurfa ve bugün Kahramanmaraş’taki okullarda meydana gelen ve can kayıplarına yol açan saldırılar üzerine komünist partilerden tepki açıklamaları geldi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından iki saldırı üzerine yapılan açıklamada, "Eğitimi tarikat ve cemaatlere terk eden; okulların çetelerin oyun alanı haline dönüşmesine göz yuman AKP iktidarı ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaşananların asıl sorumlusudur" denilerek Tekin'e istifa çağrısı yapıldı.

TKP açıklaması şöyle:

"Daha dün Şanlıurfa’da bir lisede düzenlenen ve 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya karşı öğretmenler bugün sokakta ses yükseltirken, bir saldırı haberi de Kahramanmaraş’tan geldi.

Şu ana kadar bir öğretmen ve üç öğrencinin hayatını kaybettiği, 20 öğrencinin ise yaralandığı duyurulan bu katliamın sorumluları bellidir.

Eğitimi tarikat ve cemaatlere terk eden; okulların çetelerin oyun alanı haline dönüşmesine göz yuman AKP iktidarı ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaşananların asıl sorumlusudur.

Şanlıurfa’daki saldırı sonrası sessizliğini koruyup, ancak ölümler gerçekleştikten sonra Maraş’a doğru yola çıkma zahmetinde bulunan Bakan Yusuf Tekin bir dakika dahi o koltukta oturmamalı, derhal istifa etmelidir!"

"BU HALKA DAHA FAZLA ACI VERMEYİN"

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) açıklamasında da, Şanlıurfa’da ve Kahramanmaraş’ta okullarda yaşanan silahlı saldırıların ülkenin içine düştüğü çukuru gözler önüne serdiği ve bu iki saldırının münferit vakalar değil, birer sonuç olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Uyuşturucu baronlarının cirit attığı, çetelerin ve mafyanın sokakları ele geçirdiği, parti başkanlarının, bakanların ve jandarma komutanlarının mafya ve çete liderleriyle fotoğraf çektirdiği, televizyon dizilerinde şiddet, mafya ve illegal örgütlenme propagandası yapıldığı, bireysel silahlanmanın sonuna kadar önünün açıldığı, işsizliğin ve geleceksizliğin gençleri teslim aldığı, milli ve yerli hamasetiyle faşist ve gerici örgütlenmelerin okullara kadar girdiği bir gerçeklik karşısında okullarda yaşanan şiddet vakaları bir sonuçtur.

Bu tablo AKP’nin eseridir. 25 yıldır iktidarda bulunan AKP, toplumsal çürümenin sorumlusudur. Toplumsal çürümeyi gericilikle ne örtebilirsiniz ne de önleyebilirsiniz. Okullarda laiklik düşmanı uygulamalarla çocuklarımızın beynini yıkamak dışında vasfı olmayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin katledilmesinin hesabını vermelidir.

25 yılın sonunda Türkiye’yi küçük Amerika yapmayı başardınız! Utanın! Ve artık bu ülkeye daha fazla zarar, bu halka daha fazla acı vermeyin! Yusuf Tekin istifa etmelidir.

Okullarda yaşanan bu şiddete karşı sadece öğretmen sendikalarını değil, bütün sendikaları greve çağırıyoruz!"

EMEP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TÜZEL: TEKİN İSTİFA SORUMLULUĞUNU GÖSTERMELİ

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel ise, "Öğretmeni öğrencisiyle bu sarsıcı, vicdanları titreten olay karşısında artık yeter demek ve Milli Eğitim Bakanlığının sorumluluğuna dikkat çekmek üzere okullara gitmemeleri ve eylem çağrıları son derece haklı tutumdur" dedi.

Soruşturmaların selameti ve eğitim camiasına karşı hesap vermeye dönük olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in istifa etme sorumluluğunu göstermesi çağrısında bulunan Tüzel, "Ve elbette bütün olarak gençlikten, aileden, güvenlikten, eğitimden, kültürden, ülke yönetiminden sorumlu bu siyasi iktidar, saray yönetimi hesap vermeli, ülkeyi getirdikleri bu can alan can acıtan noktada görevlerine son vermelidirler. Bütün kayıplarımız için son derece üzgün ve öfkeliyiz. Ailelerimizin, öğretmenlerimizin, halkımızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.