Son Dakika... TBMM duyurdu: Komisyon heyeti İmralı'ya gitti!

TBMM İmralı Heyeti'nin adaya gittiğini duyurdu.

TBMM Başkanlığı'ndan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan bir heyetin İmralı ziyaretine ilişkin yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos 2025 tarihinden bugüne kadar 18 kez toplanmış ve ilgili kesimlere dönük dinleme faaliyetlerini gerçekleştirmiştir

En son 21 Kasım 2025 tarihinde yapılan 18'inci toplantısında ise İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda Abdullah Öcalan'ın dinlenmesi konusunda nitelikli çoğunlukla karar alınmıştır

Söz konusu karar doğrultusunda, 24 Kasım 2025 tarihinde heyet, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmiştir. Bu doğrultuda, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır

Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır.Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YAYMAN 'GİTMEDİM' DEMİŞTİ: DOĞRULADI

Söz konusu görüşme öncesi çeşitli kaynaklardan farklı bilgiler gelmiş ve ziyaretin olup olmadığı konusu tartışma yaratmıştı. İlke TV'ye konuşan heyetin AKP'li üyesi Hüseyin Yayman, “Bu bilgi yanlış. Ben adaya gitmedim, kimin gittiğini de bilmiyorum. Bilginin doğruluk payı yoktur. Önümüzdeki günlerde belli olacak” ifadelerini kullanmıştı.

AKP’li Yayman, TBMM Başkanlığı’nın resmi açıklamasından sonra verdiği demeçle İmralı’ya gittiğini bu kez doğruladı. Gazeteci İsmail Saymaz’a konuşan Yayman, “Feti Yıldız ve Gülistan Koçyiğit’le beraber komisyon olarak İmralı adasına gittik ve görüşmeyi gerçekleştirdik" dedi.

Heyet AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşuyor. CHP heyete temsilci göndermeyeceğini açıklamıştı.