Son Dakika… 7 belediye başkanı AKP’ye geçti: Aralarında dikkat çeken isim!

8.10.2025 14:04:00
Haber Merkezi
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisine katılan 7 belediye başkanının rozetlerini taktı. AKP'ye geçen Ardahan Göle'nin belediye başkanı, gazetemize verdiği röportajda 'bağımsız' kalacağını açıklamıştı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘2025-2026 Milletvekilleri Buluşması’ programında yaptığı konuşmanın ardından partisine katılan 7 belediye başkanının rozetlerini taktı.

AKP'ye katılan belediye başkanlarının listesi şöyle:

1- Ardahan Göle - Gökhan Budak - CHP

2- Gümüşhane Şiran - Abdulbaki Kara - DP

3- Muş Bulanık Rüstemgedik Beldesi - Abit Özdemir - DEVA

4- Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi - Uşak Ataş - DEVA

5- Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi - Eşref Varol - YRP

6- Giresun Ören Beldesi - Soner Erkan - YRP

7- Bingöl Merkez Sancak Beldesi - Hayrettin Küçük - YRP

"ARTIK BAĞIMSIZ KALACAĞIM" DEMİŞTİ

Ardahan’ın Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, gazetemize verdiği röportajda "İçim yanarak istifa etmek zorunda kaldım" demiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben artık bağımsız kalacağım. Göle halkının yanında olmayı sürdüreceğim”

