Son Dakika… 7 belediye başkanı AKP’ye geçti: Aralarında dikkat çeken isim!

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘2025-2026 Milletvekilleri Buluşması’ programında yaptığı konuşmanın ardından partisine katılan 7 belediye başkanının rozetlerini taktı.
AKP'ye katılan belediye başkanlarının listesi şöyle:
1- Ardahan Göle - Gökhan Budak - CHP
2- Gümüşhane Şiran - Abdulbaki Kara - DP
3- Muş Bulanık Rüstemgedik Beldesi - Abit Özdemir - DEVA
4- Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi - Uşak Ataş - DEVA
5- Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi - Eşref Varol - YRP
6- Giresun Ören Beldesi - Soner Erkan - YRP
7- Bingöl Merkez Sancak Beldesi - Hayrettin Küçük - YRP
"ARTIK BAĞIMSIZ KALACAĞIM" DEMİŞTİ
Ardahan’ın Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, gazetemize verdiği röportajda "İçim yanarak istifa etmek zorunda kaldım" demiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"Ben artık bağımsız kalacağım. Göle halkının yanında olmayı sürdüreceğim”