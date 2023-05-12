Son dakika... TSK seçim günü için görevlendirildi iddiasına MSB'den yalanlama

Yayınlanma: 12.05.2023 - 21:00

Güncelleme: 12.05.2023 - 21:44

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan yazılı açıklamada, siyasi amaçlar için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında gerçek olmayan haberler yapıldığı ifade edildi.

"Son zamanlarda çeşitli mecralarda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Komuta Kademesini siyasi emellerine alet etmek isteyenler tarafından yapılan manipülatif ve gerçek dışı haber ve yorumlara rastlanmaktadır" denilen açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve komutanlarının seçimle ilişkilendirilmesi, güncel politik tartışmaların içine çekilmeye çalışılması; ülkemizin birlik, bütünlük ve güvenliği ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakâr personelinin en hafif tabiriyle emeğine saygısızlıktır" ifadelerine yer verildi.

TSK'nin polemiklerin dışında tutulması gerektiği belirtilen açıklama, şöyle devam etti:

"Asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla kendisine verilen her türlü görevi büyük bir başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik söylemlerden uzak durulması, günlük polemiklerin dışında tutulması asil milletimizin yüksek menfaatleri gereğidir.

Türk Silahlı Kuvvetleri; Komuta Kademesi ve personeli bir bütün olarak, yurt içinde ve sınır ötesinde ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini korumak için karada, denizde ve havada, her türlü arazi ve iklim koşullarında faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir."

Manipülatif ve Gerçek Dışı Haber ve Yorumlarla İlgili Açıklama#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/3bAzQR3Apb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 12, 2023

NE OLMUŞTU?

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanlığı'nın seçim günü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) zırhlı araç ve personelinin, valilerce "gerek görülmesi" halinde kullanılması üzere hazır bulundurulmasını istediğini söylemişti. İlgili belgeyi paylaşan Bakan, "Savaşa mı gidiyoruz? Seçime mi gidiyoruz? Nedir bu? TSK’nın zırhlı araçlarına, personeline bir seçim sahtı mahallinde GAMER, İçişleri Bakanlığı niye ihtiyaç duyar?" diye sormuştu. Bakan, valilere ve TSK'ya, "Suça ortak olmayın" çağrısında bulunmuştu.

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