Son Dakika... Tutuklanmıştı: CHP MYK'nin gündemine 'Hasbi Dede' eklemesi!

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun bir sonraki toplantısının gündemine, hakkında yürütülen cinsel taciz soruşturması kapsamında tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi talebi eklendi.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya üzerinden bir kişiye “cinsel tacizde bulunduğu” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Dede, adliyeye gitmeden önce sosyal medya hesabından, “Hakkımda yürütülen bir soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan iddialar bulunmaktadır. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki, iddiaların muhatabı olan ailenin korunması bu süreçte benim için en temel hassasiyettir. Ancak bilmenizi isterim ki ben de bu olayın mağdurlarından biriyim” ifadelerini kullanmıştı.