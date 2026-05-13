Son dakika... Tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında '11 ay sonra' iddianame hazırlandı

3 AYRI SUÇLAMA
Aziz İhsan Aktaş çıkar amaçlı suç örgütü davası kapsamında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Hakan Bahçetepe ve 8 kişi hakkında düzenlenen iddianame tamamlandı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
Gelişmeye dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da açıklama geldi.
Söz konusu açıklama şöyle:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/236201 soruşturma sayılı dosyada (Aziz İhsan Aktaş çıkar amaçlı suç örgütü) tutuklanan şüpheli Hakan Bahçetepe ve 8 şüpheli hakkında 2026/91372 sayılı soruşturma kapsamında düzenlenen iddianame İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiştir.
Şüpheli Hakan Bahçetepe’nin rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur."