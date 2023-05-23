Son Dakika... Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan sorusuna 'cehennemli' yanıt

Yayınlanma: 23.05.2023 - 12:48

Güncelleme: 23.05.2023 - 13:34

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin partisinin genel merkezi önünde açıklamalarda bulundu.

Özdağ, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile tekrar bir görüşme yapacaklarını söyledi.

Özdağ'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız. Bu toplantıda 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesini güvence altına alacak, 11 milyar dolara ulaşan ekonomik maliyetinin Türk halkının sırtından atılmasını temin edecek ve Anayasa'nın 4 maddesini güvence altına alacak, PKK, FETÖ, IŞİD gibi terör örgütleriyle bir mücadeleyi öngören protokol görüşmelerini ilerletmiş bulunuyoruz. Nihayetlenmedi.

Bu görüşmeleri bu gece gerçekleştireceğiz. Olumlu giden süreci olumlu tamamlayacağımıza inanıyorum. Başarabilirsek yarın saat 11.00'de Sayın Kılıçdaroğlu ile açıklama yapmayı planlıyoruz.

TERÖRLE MÜCADELEYE SIFIR TOLERANS

Gönüllü değil gerekirse zorla bir sene içerisinde uluslararası hukuka uygun olaraki keza Türkiye'nin güvenliği açısından, terörle mücadelede türk devletinin hukukun içerisinde terörle ilintili yerel yöneticilerin yerine devlet yöneticilerini kayyum olarak ataması imkanının her zaman olması gerektiğini düşünüyoruz. Zafer Partisi'nin olduğu yerde terörle mücadele ve Türkiye'nin güvenliği güven altındadır, bundan emin olabilirsiniz.

Biz terörle ilintili hiçbir siyasi yağılanmanın teröre 'terör' diyemeyen hiçbir siyasi yapılanmanın Zafer Partisi olarak hukuken meşru olsa da siyaseten meşru olmadığını düşünüyoruz. Onun için de terörle mücadeleye sıfır tolerans ilkesiyle devam edilmesi bizim vazgeçilmezimiz.

SİNAN OĞAN YORUMU

Sinan Bey'in kendi takdiridir. Zafer Partisi'nin bağlamamaktadır ve bu noktada Sinan Bey'le farklı düşünüyoruz.

Kamuoyunun değerlendirmesine bırakıyoruz. Üzerinde durmuyor ve hayat devam ediyor.

Biz Sinan Bey'le yola çıkarken cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktık. Biz cehennemin kapılarını hâlâ kapatmaya çalışıyoruz.

SANDIĞA DAVET EDİYORUZ

Biz sadece Zafer Partisi'ne oy veren yurttaşlarımıza değil, sadece ZP'nin ve Ata İttifakı'nın göstermiş olduğu adaya, Sinan Bey'e oy veren değerli seçmene değil, bütün adaylara oy veren seçmenlere çağrıda bulunuyoruz. Türkiye 'göçmenistan' olmasın diyorsanız, babanızdan aldığınız güvenli Türkiye'yi torunlarınıza emanet etmek istiyorsanız, sandığa davet ediyoruz. Oy verin Türkiye, Türkiye olarak kalsın."

NE OLMUŞTU?

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine sayılı günler kala, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıkladı.

Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na destek kararının ardından gözler Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a çevrildi. Özdağ dün yaptığı paylaşımda , "Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00'de benim tarafımdan yapılacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı CHP Genel Merkezi'nde ağırladı. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ, "Biz mutabakat metnimizi sunduk, Sn. Kemal Kılıçdaroğlu Millet ittifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Umarım yarın saat 11.00'a kadar olumlu cevabını iletecek" dedi.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ, şu açıklamayı yaptı:

"Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği zemininde kurulan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı olarak, kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 Md. Ve 66 Md.) ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren, Türkiye Cumhuriyetini daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini, iş birliği esasları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na sundum. Millet ittifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi, yarın saat 11.00’de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakının umarım olumlu cevabını iletecek. Büyük Türk Milleti’ne arz ederim."

Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği zemininde kurulan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı olarak, kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 Md. Ve 66 Md.) ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları… pic.twitter.com/45sNkDtvaE — Ümit Özdağ (@umitozdag) May 22, 2023

"TÜM MASKELER DÜŞTÜ"

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destek açıklamasına ilk yorum Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Kılıçdaroğlu, "Kimin bu vatanı satandan yana olduğu belli" dedi. Bu paylaşımdan yaklaşık 5 saat sonra yeniden bir paylaşım yapan CHP lideri, "İkinci turda kimseyi manipüle edemeyecekler. Tüm maskeler düştü. Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı da artık netleşmiştir" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımı yaptıktan sonra Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ı ağırlayan Kılıçdaroğlu, saat 23.15'te yeniden bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

"İkinci turda kimseyi manipüle edemeyecekler. Tüm maskeler düştü, her şey gün gibi ortada. Gençler, kendilerini sahte muhalifle manipüle eden Erdoğan'ın hesabını kesecek. Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı da artık netleşmiştir. Seçim sıfırdan başlamıştır. Haydi Sandığa!"