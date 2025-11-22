Son Dakika... Yeni Yol Grubu'ndan 'İmralı' kararı!

'Süreç' komisyonunda bulunan Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin oluşturduğu Yeni Yol Grubu, CHP gibi İmralı heyetine temsilci göndermeyeceklerini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Komisyon İmralı'ya gitsin" çağrısını yinelemiş, "Kimse gitmezse alırım yanıma 3 arkadaşımı, kendi imkanlarımla İmralı'ya gitmekten, bir masa başında yüz yüze gelmekten imtina etmem" açıklamasında bulunmuştu.

CHP İMRALI'YA GİTMİYOR

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, dün komisyonda yaptığı açıklamada CHP’nin İmralı’ya temsilci göndermeyeceğini bildirdi.

AKP, DEM PARTİ VE MHP İMRALI YOLCUSU

Meclis komisyonu, oylama sonucunda İmralı Adası'nda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme kararı aldı.

CHP'nin ve Yeni Yol Grubu'nun gitmeme kararı alması sonucunda İmralı'ya AKP, MHP ve DEM Parti gidecek.