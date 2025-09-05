Son dakika... YSK 'CHP' gündemiyle toplandı: Nihai karar gelecek mi?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin ihtiyati tedbir kararına dayanılarak, bu ilçelerde kongre yapılamayacağı yönündeki kararlarını dün YSK’ye taşımıştı.

YSK, CHP’nin başvurusunu gündemine aldı. Kurul’un gündeminde başka başvuruların da bulunduğu öğrenildi.

Toplantının ardından CHP başvurusuyla ilgili kısa kararın açıklanması bekleniyor.

CHP BAŞVURUDA NE İSTEMİŞTİ?

CHP, başvuru dilekçesinde, partinin İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının “hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gasbı” olduğunu, bu karara dayanılarak, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının aldığı kararların da “tam kanunsuzluk” teşkil ettiğini öne sürmüştü.

Partinin dilekçesinde, “YSK tarafından görev gaspının varlığının, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının maddi ve hukuki imkansızlık sebebiyle icra edilemeyeceğinin tespit edilmesi; Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının kararlarının tam kanunsuzluk gerekçesiyle kaldırılması” istenmişti.