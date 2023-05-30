2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Son Dakika: YSK milletvekili kesin sonuçlarını paylaştı

Son dakika haberi... Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçlarının yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2023 - 14:38
Son Dakika: YSK milletvekili kesin sonuçlarını paylaştı
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YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildirdi.
 
Yener açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"28'inci Dönem milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere resmi gazeteye gönderilmiş olup yurt içinde 88.92 yurt dışında 53.80 oranında katılım görüşmüştür.

Toplam yüzde 87.05 oranında seçimlere katılım sağlanmış olup; AK Parti'nin 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, MHP'nin 50, YSP'nin 61, TİP'in 4, CHP'in 169, İYİP'in 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup sonuçların siyasi partilere hayırlı olmasını dileriz."


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