Son Dakika: YSK milletvekili kesin sonuçlarını paylaştı
Son dakika haberi... Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçlarının yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini belirtti.
YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildirdi.
Yener açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"28'inci Dönem milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere resmi gazeteye gönderilmiş olup yurt içinde 88.92 yurt dışında 53.80 oranında katılım görüşmüştür.
Toplam yüzde 87.05 oranında seçimlere katılım sağlanmış olup; AK Parti'nin 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, MHP'nin 50, YSP'nin 61, TİP'in 4, CHP'in 169, İYİP'in 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup sonuçların siyasi partilere hayırlı olmasını dileriz."
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti'de fatura iki isme kesiliyor
- 'Devam mı, kurultay mı?'
- Cumhur'u karıştıran paylaşım!
- CHP'li isimden özeleştiri: 'Tam bir başarısızlık'
- Üzgünüz
- Erdoğan 28 Mayıs gecesi Sinan Oğan'a ne dedi?
- Özdağ'dan canlı yayında 'İmamoğlu' sorusuna yanıt
- Uçakta Nebati ile yolcular arasında 'rötar' tartışması
- HDP’den Erdoğan’ın 'Demirtaş' ifadelerine tepki
- İBB İmar Müdürü darbedildi!