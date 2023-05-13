Son Dakika: YSK'den 'Muharrem İnce' kararı

Yayınlanma: 13.05.2023 - 12:40

Güncelleme: 13.05.2023 - 14:25

Yüksek Seçim Kurulu’nun, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildiğini açıklayan ve resmi başvuru yapan Muharrem İnce’ye verilen oyların geçerli olacağına karar verdiği bildirildi.

Halk TV'de Serhan Asker'in hazırlayıp sunduğu Görkemli Hatıralar programına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, YSK'nin kararını duyurdu.

Erkek, YSK'nin Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli sayılacağını oybirliğiyle karar verdiğini duyurdu. Ancak Erkek, bu oyların geçerli sayılmasına karşın Muharrem İnce’nin seçilmesi veya seçilmemesi konusunda bir etkisi olmayacağını söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"6271 yasalı sayının ilgili maddeleri değerlendirilmiş ve kurulumuz toplantı sonucunda sayın Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin 1’inci oylama sonrasında geçerli olduğu ve bu süreçte sayın Muharrem İnce’ye verilen oyların geçerli kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimlerin Türk demokrasisine hayırlı getirmesini diliyor, seçimle ilgili tüm tedbirlerin alındığını kamuoyu ile paylaşırız."