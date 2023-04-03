'Son düşüncemiz yaptırım' demişti: RTÜK'ten rekor ceza
RTÜK’ün faaliyet raporuna göre kurum geçen yıl toplamda 71 milyon 251 bin 796 TL tutarında para cezası kesti ve bu cezaların 10 milyon 548 bin 955 TL’sini tahsil etti. Kanallara verdiği cezalarla tartışma konusu olan RTÜK’ün 2022 yılı faaliyet raporu yayımlandı.
RTÜK geçen yıl, çeşitli medya kuruluşları, gerçek kişiler ve sosyal medya hesapları hakkında 138 adet suç duyurusunda bulundu. Kurul geçen yıl yayın ihlalleri sebebiyle 2 bin 264 ceza kararı aldı. RTÜK’e geçen yıl kestiği cezalar nedeniyle yayıncı kuruluşlar tarafından 213 dava açıldı. Bu davaların 135’i para cezası nedeniyle açılırken 27’si de yayın durdurma gerekçesiyle yapıldı. 58 dava RTÜK lehine sonuçlanırken, sadece 4 davanın RTÜK aleyhine sonuçlandığı kaydedildi.
Öte yandan RTÜK’e yurttaşların bildirimleriyle en çok şikâyet edilen program türü yüzde 34 oranıyla “dizi filmler” oldu. İlk üç inceleme kriteri arasında “Genel ahlak, manevi değerler ve ailenin korunması ilkesine aykırılık” kriteri ilk sırada yer aldı.
(Ebubekir Şahin)
Kurulun aldığı kararlardaki tarafsızlığı üzerinden tartışma konusu olan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, rapora yazdığı önsözde, “Burada amacımız RTÜK olarak 6112 sayılı kanunun verdiği yaptırım gücünü kullanmayı en son düşünmemizdir” ifadelerini kullandı.
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