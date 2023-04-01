Hadise'den Kızılcık Şerbeti dizisi isyanı! RTÜK'e ateş püskürdü
RTÜK, Show TV ekranlarında yayınlanan TV dizisi ''Kızılcık Şerbeti'' için harekete geçmişti. Diziye 5 kez yayın durdurma cezası verilmişti. Hadise o karara isyan etti. Barış Kılıç; Evrim Alasya; Sıla Türkoğlu; Sibel Taşçıoğlu; Müjde Uzman; Settar Tanrıöğen; Doğukan Güngör gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti final mi yapacak?
Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti dizisi RTÜK kıskacında. RTÜK peş peşe verdiği yayın durdurma kararlarıyla dikkat çekerken o karara bir tepki de şarkıcı Hadise'den geldi.
SOSYAL MEDYASINDAN ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Hadise Kızılcık Şerbeti dizisine RTÜK tarafından verilen haksız karara tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı kendisinin de geçmişte “Sıfır Tölerans” şarkısına getirilen yasağı hatırlattı ve şu yazılı açıklamayı yayınladı:
“2018 Yılında Sıfır Tölerans klibime vurulan erotik damgası ve tv kanallarında yayınlanmaması için verilen yasaktan sonra RTÜK kararları ve yasakları beni artık hiç şaşırtmıyor. O zamanda susmadım yine susmuyorum! Kızılcık Şerbet’i dizisine verilen bu yasağı anlamsız ve gereksiz buluyorum. Kadına şiddeti dizileri yasaklayarak durduramayacığınızı anladığınız ve somut adımlar attığınız günleri görmek dileği ile…” mesajını yayınladı.
İşte Hadise'nin paylaştığı o mesaj
FİNAL YAPACAK İDDİALARI
Bazı haber sitelerinde Kızılcık Şerbeti dizisinin final yapacağına yönelik iddialar gündeme geldi. Cumhuriyet'in edindiği bilgilere iddiaları Show TV yönetimi doğrulamadı. Kızılcık Şerbeti dizisi yasak kararının bitmesinin ardından ekran yolculuğuna devam edecek.
KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER
Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir.
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