Hadise'den Kızılcık Şerbeti dizisi isyanı! RTÜK'e ateş püskürdü

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 20:00

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 20:00

Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti dizisi RTÜK kıskacında. RTÜK peş peşe verdiği yayın durdurma kararlarıyla dikkat çekerken o karara bir tepki de şarkıcı Hadise'den geldi.

SOSYAL MEDYASINDAN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Hadise Kızılcık Şerbeti dizisine RTÜK tarafından verilen haksız karara tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı kendisinin de geçmişte “Sıfır Tölerans” şarkısına getirilen yasağı hatırlattı ve şu yazılı açıklamayı yayınladı:

“2018 Yılında Sıfır Tölerans klibime vurulan erotik damgası ve tv kanallarında yayınlanmaması için verilen yasaktan sonra RTÜK kararları ve yasakları beni artık hiç şaşırtmıyor. O zamanda susmadım yine susmuyorum! Kızılcık Şerbet’i dizisine verilen bu yasağı anlamsız ve gereksiz buluyorum. Kadına şiddeti dizileri yasaklayarak durduramayacığınızı anladığınız ve somut adımlar attığınız günleri görmek dileği ile…” mesajını yayınladı.

İşte Hadise'nin paylaştığı o mesaj

FİNAL YAPACAK İDDİALARI

Bazı haber sitelerinde Kızılcık Şerbeti dizisinin final yapacağına yönelik iddialar gündeme geldi. Cumhuriyet'in edindiği bilgilere iddiaları Show TV yönetimi doğrulamadı. Kızılcık Şerbeti dizisi yasak kararının bitmesinin ardından ekran yolculuğuna devam edecek.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir.