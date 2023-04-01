RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Emre Kınay'ın 'sansür' iddialarına yanıt

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 21:58

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 21:58

Oyuncu Emre Kınay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, RTÜK'ün tüm dizi yapımcılarına uyarı gönderdiğini, Ramazan dolayısıyla dizilerde yeme içme sahnelerine yasak getirildiğini öne sürdü. Paylaşımında, "Hani hiç kimsenin yaşam biçimine karışmazdınız?" diye soran Kınay, karara hiçbir yapımcı ve oyuncunun tepki göstermediğini dile getirdi.

Kınay paylaşımına şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK, yapımcılara uyarı göndermiş. 1 ay boyunca kahvaltı, yemek, su dahil içmek yasak sahnelerde... Mesela ölmek üzere olan adama müdahale sahnesi çekilecek... Su içiremezsiniz... Yoksa ceza şartı var... 4. Murat döneminden beter! Sesini çıkaran yapımcı da yok oyuncu 'sanatçı?' da yok! Ama herkes 'laik' demokrasiden yana? Hani hiç kimsenin yaşam biçimine karışmamıştınız? Yapımcı arkadaşlar? Sesiniz çıkmayacak mı? Bu kadar mı korkuyorsunuz? Ya siz siyasetçiler? Yetmez mi artık?"

EBUBEKİR ŞAHİN'DEN YALANLAMA

Kınay'ın iddialarına RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den yalanlama geldi.

Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

''Dizi-film sektöründeki başarısızlıklarının üzerine siyasi kariyerinde de başarısız olmuş bir şahıs gündemde kalmak için çaresizce iftiraya başvurmuş. 1 Nisan şakası olmasını umduğum iddia tamamen asılsızdır, yalandır. RTÜK’ün yapımcılara Ramazan boyunca yemek sahnesi çekilmeyecek gibi bir yazı göndermesi söz konusu değildir.''