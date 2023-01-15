Son seçim anketi açıklandı: Cumhur İttifakı'nın kalesinde büyük kayıp
ORC Araştırma'nın son anketine göre 2018'deki seçimlerde Kırıkkale'deki oyların yüzde 67.9'unu alan Cumhur İttifakı, desteğin büyük bir bölümünü kaybetti.
ORC Araştırma şirketi, 10-12 Ocak tarihleri arasında toplam bin 145 kişiyle gerçekleştirildiği "Kırıkkale" anketinin sonuçkarını paylaştı. 2018'deki seçimlerinde AKP yüzde 43.7'yle sandıktan birinci çıkarken onu yüzde 24.2'yle MHP takip etmişti.
ORC'nin son anketine göre, iktidar partisinin oyu, yüzde 38.8'e geriledi. İkinci parti ise yüzde 22,6 ile İYİ Parti oldu.
Katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anketten sonuçlar şu şekilde:
AKP: Yüzde 36,8
İYİ Parti: Yüzde 22,6
CHP: Yüzde 18,9
MHP: Yüzde 15,5
Diğer: Yüzde 6,2
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