Son seçim anketinde CHP yerini korudu: ‘İmamoğlu’ için hem ‘doğru’lar hem ‘yanlış’lar yükseldi

AREA Araştırma, Türkiye Siyasi Gündem Araştırması Mayıs 2025 anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

20-24 Mayıs tarihlerinde 26 ilde 2 bin kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

Kararsızların dağıtılmadığı sonuçlarda CHP’yi destekleyenlerin oranı yüzde 27 olurken yüzde 23.7 ise AKP dedi.

Yüzde 21 oranında seçmen ise ‘kararsız’ kaldı.

Anketin sonuçlarına göre, DEM Parti yüzde 6.4, MHP yüzde 5.8, İYİ Parti yüzde 5.7, Zafer Partisi yüzde 3.4, A Parti yüzde 2.2 ve YRP yüzde 2.1 oranında desteklendi.





Kararsızların dağıtıldığı anket sonuçları ise şu şekilde sıralandı:

CHP yüzde 34.1

AKP yüzde 30.1

DEM yüzde 8.1

MHP yüzde 7.3

İYİ Parti yüzde 7.2

Zafer Partisi yüzde 4.3

A Parti yüzde 2.8

YRP yüzde 2.6

Diğer yüzde 3.4





Öte yandan katılımcılara katılımcılara 'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesini nasıl karşıladınız?' sorusu da yöneltildi.

Buna göre, Nisan ayında 'doğru buluyorum' diyenlerin oranı yüzde 27.1 iken, Mayıs ayında aynı seçeneği seçenler yüzde 29.6'ya yükseltildi.

'Yanlış buluyorum' diyenlerin oranı ise Nisan ayında yüzde 63.5 iken, Mayıs ayında yüzde 64.5'e çıktı.

'Fikrim yok' diyenler ise Nisan ayında yüzde 8.8'ken, Mayıs ayında 5.9'a düştü.





Katılımcılara 'Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla ilgili kanaatiniz nedir?' sorusunun sorulması üzerine ise sonuçlar şu şekilde oldu:

Nisan ayında 'olumlu, iddialar gerçektir' diyenlerin oranı yüzde 32.9 olurken, Mayıs ayında bu oran yüzde 33.6'ya çıktı.

'Olumsuz, iddialar asılsızdır' diyenlerin oranı Nisan ayında yüzde 52.1'ken, Mayıs ayında ise yüzde 55.1'e yükseldi.

'Fikrim yok' seçeneğini işaretlerin oranı Mayıs ayında düştü. Nisan'da yüzde 15'ken, Mayıs'ta bu oran 11.3'e geriledi.



