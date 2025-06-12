Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç… CHP’de zirvede istikrarlı, MHP baraj altı!

Ser Araştırma, 11-12 Haziran tarihleri arasında, 26 ilde 2 bin 35 seçmenle CATİ (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Ankette CHP yüzde 34.9 ile birinci parti olurken AKP yüzde 29.4 ile ikinci parti oldu. Buna göre, CHP ile AKP arasındaki fark yüzde 5.5.

MHP BARAJ ALTINDA KALDI

Ankette DEM Parti'nin oy desteği yüzde 10.1 olarak ölçülürken, ankette MHP'nin yüzde 6.9 ile baraj altına düştüğü görüldü.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

Zafer Partisi: yüzde 6,1

YRP: yüzde 4,7

İYİ Parti: yüzde 4,2

TİP: yüzde 1,4

Diğer: yüzde 2,3





YURTTAŞ ERKEN SEÇİM İSTİYOR!

Ankette ayrıca katılımcılara, "Sizce önümüzdeki 1 yıl içinde seçim olmalı mı?" sorusu yöneltilirken, "Evet" diyenlerin oranı yüzde 67,25 olurken, "Hayır" diyenlerin oranı yüzde 27,5 oldu.

Katılımcıların yüzde 5,25'i ise "Fikrim Yok" yanıtını verdi.



