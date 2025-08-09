Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: AKP-CHP fark açılıyor mu?

ORC Araştırma, 01-03 Ağustos 2025 tarihleri arasında 18 ilde 2400 katılımcıyla yaptığı seçim anketinde partilerin oy potansiyellerini ölçtü.

Araştırmada, katılımcılara siyasi parti isimleri tek tek sorularak her bir partiye yönelik oy verme potansiyelleri ölçümlendi.

CHP ZİRVEDE, AKP GERİLİYOR

Anketin sonuçlarına göre, CHP, yüzde 43,8’lik oy potansiyeliyle birinci sırada yer aldı. AKP ise yüzde 42,0 ile ikinci sıradaki parti oldu.

Ankette Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yüzde 23,1 ile üçüncü sırada, İYİ Parti ise yüzde 13,8’lik oy potansiyeliyle dördüncü sırada kendine yer buldu. Zafer Partisi, yüzde 13,5, DEM Parti yüzde 13,2, Demokrat Parti yüzde 13,2, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 13,0 puan aldı.