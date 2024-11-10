Son seçimleri doğru tahmin eden şirketten yeni anket: CHP farkı açtı mı?
En son yapılan genel ve yerel seçim sonuçlarına en yakın anket sonuçları paylaşan SONAR'ın Ekim ayı için yaptığı anketin sonuçları ortaya çıktı.
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimi ve 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonuçlarında doğru tahminlerde bulunan SONAR Araştırma Şirketi'nin ekim ayı seçim anketinin sonuçları paylaşıldı.
Katılımcıların yanıtlarına göre CHP, son ankette AKP ile arasındaki farkı açtı.
SONAR'ın VIP üyeleri için hazırladığı ekim ayı anket sonuçlarını Şaban Sevinç X hesabında paylaştı.
CHP, AKP'YE 5 PUAN FARK ATTI
Yapılan araştırmada CHP'nin, AKP'den 5 puan önde olduğu görüldü.
DEM Parti yüzde 9,2 alırken; MHP ve İYİ Parti seçim barajının sınırında yer buldu. Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi oy oranlarında ise artış gözlemlendi.
SONAR VİP Üyelerine özel ankete göre;
CHP: Yüzde 33,4
AKP: Yüzde 28,2
DEM: Yüzde 9,2
MHP: Yüzde 7,3
İYİP: Yüzde 7
Zafer: Yüzde 6,2
YRP: Yüzde 6,2
"ERKEN SEÇİM YAPILMALI" DİYENLERDE YÜKSELİŞ
"Sizce erken seçim yapılmalı mı?" sorusuna cevap verenlerin oranı yüzde 57,9'a yükseldi. Temmuz ayında aynı soruya "Evet" cevabını verenlerin oranı yüzde 51,4 olarak ölçümlenmişti.
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