‘Sonuç alana kadar buradayız’
Tanzaya'daki demiryolu projesinde çalışan işçiler hakları için mücadele etmeye devam ediyor.
Tanzanya’daki demiryolu projesinde çalışan, aylardır maaşlarını ve tazminatlarını alamayan Yapı Merkezi işçilerinin eylemi şirketin Üsküdar’daki merkezinin önünde devam ediyor.
İşçiler İstanbul’daki eylemin
4’üncü gününde direnişe devam
ederken yaklaşık beş yıl şirketin
Tanzanya’daki şantiyesinde
çalışan M.A. isimli işçi, “Bize önce
‘Şubat’ta ödeyeceğiz’ dediler, şimdi
bayramdan sonra diyorlar. Sonuç
alana kadar greve devam edilecek”
dedi
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