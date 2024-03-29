‘Sonuç alana kadar buradayız’

Tanzaya'daki demiryolu projesinde çalışan işçiler hakları için mücadele etmeye devam ediyor.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 29.03.2024 - 04:00
‘Sonuç alana kadar buradayız’
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Tanzanya’daki demiryolu projesinde çalışan, aylardır maaşlarını ve tazminatlarını alamayan Yapı Merkezi işçilerinin eylemi şirketin Üsküdar’daki merkezinin önünde devam ediyor.

İşçiler İstanbul’daki eylemin 4’üncü gününde direnişe devam ederken yaklaşık beş yıl şirketin Tanzanya’daki şantiyesinde çalışan M.A. isimli işçi, “Bize önce ‘Şubat’ta ödeyeceğiz’ dediler, şimdi bayramdan sonra diyorlar. Sonuç alana kadar greve devam edilecek” dedi


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