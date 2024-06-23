Sorunlar çığ gibi büyüdü
Yerel seçimlerde AKP’den CHP’ye geçen Keçiören Belediyesi’nin AKP dönemine ait faaliyet raporlarına göre belediyede 2015’ten bu yana tehdit olarak gösterilen sorunlar çözülemedi.
2004 yılından 31 Mart 2024 yerel seçimlerine kadar AKP yönetiminde olan Keçiören Belediyesi’nin 2023 yılı mali faaliyet raporuna göre, eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok döneminde bazı zayıf yönlere ve tehditlere çözüm bulunamadı. 2015 yılında çıkan faaliyet raporunun tehditler bölümünde “Nüfus yoğunluğunun fazla olması, gelirlerin az olması, fazla göç almakta olması, ulaşımla ilgili sorunların olması, sanayisinin az olması, otopark sorununun bulunması, otel ilçe olması, konaklama tesisinin bulunmaması” sorunları gösterildi. 2019’da göreve gelen Altınok’un dönemi de dahil olmak üzere 2015 ile 2023 yılları arasında çıkan raporların hepsinin tehditler bölümünde aynı maddeler yer aldı. Bu kapsamda Altınok yönetiminde sorunların çözülmediği görüldü.
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