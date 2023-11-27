Sosyal Demokrasi Derneği’nden “Yerel Yönetimler Çalıştayı”

Yayınlanma: 27.11.2023 - 12:11

Güncelleme: 27.11.2023 - 12:11

Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) yerel seçimler öncesi çalıştay düzenleyerek nasıl bir kent istediklerini bir manifesto ile duyuracak. Konu hakkında açıklama yapan SDD İzmir Şube Başkanı Cengiz Onur, “CHP Genel Başkanlığı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nın işbirliği ile Sosyal Demokrasi Derneği olarak İzmir, Mersin, Eskişehir, İstanbul ve Ankara’da büyükşehir ve ilçe belediyelerinin, STK ve demokratik kitle örgütlerinin katılımı ile çalıştaylar gerçekleştireceğiz. '2. Yüzyılda Sosyal Demokrat Yerel Yönetim Çalıştayı'nın ilkini, CHP Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel başkan yardımcısı Gökan Zeybek’in katılımı ve İBB Başkanı sayın Tunç Soyer’in destekleri ile 03 Aralık’ta Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkez’ inde tüm gün gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“2. YÜZYILDA SOSYAL DEMOKRAT YEREL YÖNETİM BELGESİ OLUŞTURACAĞIZ”

Çalıştaya; İzmir, Manisa, Aydın, Muğla Denizli ve Antalya illerinin sosyal demokrat belediyeleri, üniversitelerin kent yönetimi ile ilgili bölümleri, İzmirde bulunan meslek odaları, STK’ler demokratik kitle örgütleri, kooperatifler, sendika ve muhtarlık örgüt temsilcilerinin katılımlarını sağlayacaklarını aktaran Onur, “Kent manifestomuzu hazırlamak için yan yana durmalı, birbirimize omuz vermeliyiz. Temel hareket noktamız “Nasıl bir kent” istediğimizdir. Yerel demokrasinin manifestosunu yazabilmek, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında sosyal demokrat yerel yönetimin esaslarını belirlemek için bir hazırlığa ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Çalıştay’ın sabah bölümünde şehir Plancısı, Ankara Kent Konseyi Başkan vekili ve Hacı Bayram Üniversitesi öğretim Üyesi Prof. Dr savaş Zafer Şahin “21. Yüzyılda Sosyal Demokrasi ve Yerel Yönetimler” , Bursa Nilüfer eski Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye seçimini çok az farkla kaybeden Mustafa Bozbey “Yerel Yönetimlerde Demokratik Katılım “ konu başlıklı sunumlarını gerçekleştirecekler. Öğleden sonraki bölümde ise; “Nasıl bir kent”, “Sağlık, eğitim, kültür, sanat”, “Sosyal politikalar”, “Katılımcılık ve yerel ekonomi” başlıkları altında oluşturulacak beş çalışma masalarından çıkacak sonuçlar ile “2. Yüzyılda Sosyal Demokrat Yerel Yönetim Belgesi” oluşturmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.