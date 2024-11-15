Sosyal Güvenlik Kurumu AKP’li belediyelerin borçlarını görmezden geliyor

Yayınlanma: 15.11.2024 - 04:07

Güncelleme: 15.11.2024 - 07:37

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önceki gün yaptığı konuşmasında en borçlu belediyelerin CHP’li belediyeler olduğunu iddia ederek “Borçları konusunda hiçbir adım atmayan belediyelere mevzuatın da öngördüğü şekilde haciz dahil işlemleri uygulamak durumundayız” dedi. Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere CHP’li belediyeleri borç üzerinden hedef alırken AKP’li belediyelerin borçlarından hiç söz etmedi. Buna karşın AKP’li belediyeler borç içinde yüzüyor. AKP’li Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, 17 Ekim’de belediyenin bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, belediyenin SGK’ye olan mevcut borcunun 740 milyon lira olduğunu açıkladı. Tiryaki, “4 buçuk yıldır hiç kimsenin SGK primleri yatmamış. Bunlar hep biz gittikten sonra olan işler. Yarın daha kötü borçlar gelecek personel maaşlarını ödeyemeyiz” diyerek suçu önceki belediye başkanı olan AKP’li Asım Balcı’ya attı. Tiryaki, belediyenin ek olarak 196 milyon lira vergi borcu bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Söz konusu söylemleri değerlendiren CHP Altındağ Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Ülkü Altundaşar da “2019-2024 yılları arasında SGK borcunun hiç ödenmediğini” dile getirdi. Altundaşar, bu bağlamda Cumhur İttifakı paydaşları ve Bakan Işıkhan’ın ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı konser harcamalarıyla hedef almasını eleştirdi. Altundaşar, “Ankara’yı parsel parsel satanlar, Yavaş’ın halkla birlikte milli bayramları kutlamasından rahatsız oldular” dedi.

‘HİZMET YOK, BORÇ VAR’

Altundaşar, Ankara Altındağ’da eski AKP’li başkan Asım Balcı’nın “yapamadığı işleri”de ortaya koydu. Belediyenin 5 yılda 400 milyon liralık gayrimenkul satışı yaptığını belirten Altundaşar, satılan gayrimenkullerin içerisinde Altındağ’da bulunan 60 adet konağın da yer aldığını söyledi. Edinilen bilgiye göre mevcut AKP’li başkan Veysel Tiryaki söz konusu konakları geri almak istese de ucuza satılan konakların geri alınabileceğinden ümidi yok. 400 bin nüfuslu Altındağ’da 26 mahalle bulunmasına karşın yalnızca 35 çöp kamyonu bulunduğunu, mevcut kamyonların da kondisyonunun iyi olmadığını belirtti.

2023’ten yaklaşık olarak 2 milyar lira borç devredildiğini anımsatan Altundaşar, “Son beş yılın özeti, konaklar yok, para yok, hizmet yok, borç var” ifadelerini kullandı.